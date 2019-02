19 feb 2019

Nació en Tenerife, aunque no se le note el acento. Natalia Ferviú, estilista y DJ, es colaboradora de Los 40 y la revista 'Vogue'. Estudió Comunicación Audiovisual, aunque el destino le llevó al mundo de la moda. Ha intervenido en programas de televisión y en múltiples campañas de reconocidas marcas como Loewe, Nike, Adolfo Domínguez o Ray-Ban, además de las revistas 'Cosmopolitan', 'Vanidad', 'Rolling Stone' y 'El País', con las que ha tenido una estrecha relación.

No es para hablar de su trabajo por lo que quedo a charlar con Natalia, sino de sus dos gatos Momo y Teo, que centran una parte importante de su vida.

C. En la primera edición de Pet Talks by Advance, celebrada en Madrid pudimos charlar con Natalia Ferviú. ¿Qué hace una mujer como usted en un sitio como este?

N.F. He venido a informarme porque tengo dos gatos: Momo, y Teo, y estas jornadas, dedicadas a divulgar los últimos descubrimientos científicos para ayudar a cuidar el bienestar y la salud de perros y gatos, me interesaban mucho. No te puedes imaginar la cantidad de cosas que tenemos en común con ellos. Más de lo que pensamos.

C. ¿Tendríamos que aprender a cuidar mejor de las mascotas?

N.F. Sí, porque por mucho que pretendamos hacerlo bien, no somos profesionales y nos faltan pautas a la hora de cuidarlos y no solo en temas como la alimentación. Sin la información precisa podemos crearles dependencias o malos hábitos. Miguel Angel Díaz, veterinario, nos lo ha dejado muy claro en la charla que nos ha dado "entender sus necesidades es entender cómo quererlos".

C. ¿Cómo son Momo y Teo?

N.F. A Momo lo recogió mi primo en la calle, es de Burgos y me lo trajo, era muy pequeñito, precioso. Tuvimos que ir a la veterinaria para que nos orientara porque cuando comía se ponía muy nervioso y al rato no paraba de llorar, me parecía un poco raro y fuimos a consultárselo. Nos dijo que seguramente había pasado hambre y tenía la necesidad de saber que no le iba a faltar la comida. Me recomendó que su cuenco estuviera siempre lleno y ha surtido efecto. Quitamos el trauma, pero ha engordado mucho.

C. ¿Le ha puesto a régimen?

N.F. Sí, ahora ha bajado de peso, porque le doy más dosis, pero menos cantidad y está resultando muy efectivo.

C. ¿Con Teo ha tenido algún problema?

N.F. Teo es de Alcobendas, me lo regaló una amiga, sus gatos tuvieron una camada y yo me quedé con él. Es un gato con muy buen carácter y no tiene ningún problema, es muy feliz. Tiene que estar alerta porque Momo siempre le quiere quitar su comida. Pero los dos se llevan de maravilla, se protegen, se cuidan. Otra cosa que les tuve que enseñar a los dos fue que no se tenían que enfadar cuando me fuera de viaje. La primera vez les sentó fatal y cuando regresé estaban enfadadísimos.

"Me encanta lo selectivos que son mis gatos"

C. ¿Qué le ha sorprendido del mundo gatuno?

N.F. He tenido perros, tortugas, hamsters y lo de los gatos ha sido un gran descubrimiento, me fascinan. Les entiendo, creo que soy un poco gata. Les dejo su espacio, me encanta lo selectivos que son a la hora de escoger a las personas, no les gusta ir con todo el mundo. Yo también soy así. Puedo estar con mucha gente, pero no siempre estoy de la misma forma. Lo paso mal cuando se esconden y no les encuentro, pero me sorprenden los sitios que escogen para ocultarse. Pueden estar entre la ropa o en la librería... Los gatos son mágicos.

C. Viaja mucho debido a su trabajo, ¿en qué está inmersa en estos momentos?

N.F. Colaboro con la revista Vogue y con Los 40, junto a Dani Mateo y soy DJ.

C. Además es estilista: ¿a quién le cambiaria la imagen?

N.F. A muchos políticos. Por ejemplo: Pablo Iglesias tiene mucho potencial, pero la ropa que lleva no parece de su talla. El presidente del Gobierno viste muy bien, ha demostrado que se puede ir guapo y elegante sin tener que llevar corbata.

C. De las mujeres políticas, ¿a quién le cambiaria el look?

N.F. A muchas. Aunque ya no se dedica a la política, Soraya Sainz de Santamaría se equivoca jugando con las proporciones, no saca el partido que podría. Pero mi icono de estilo siempre ha sido la exministra Carmen Alborch.

