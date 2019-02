27 feb 2019

Cuando salió a la luz que iba a casarse con Xisca Perelló, Rafa Nadal no dudó ni un instante en mostrar su cabreo con la prensa. De él no había salido la información y comenzaba su cruzada personal por dar con ese traidor que había abusado de su confianza.

Se llegó a decir que el tenista iba a cambiar la fecha del enlace y a reducir la lista de invitados, porque estaba claro que el tipo que se había ido de la lengua, estaba dentro de ese reducidísimo grupo de personas que quería que fuesen testigos del día más feliz de su vida. Se apuntó también que había gente de su familia, como su tío Miguel Ángel, que no lo sabía y se enteró por la prensa.

En los últimos días se habían barajado varios nombres como posibles responsables de esa deslealtad hacia el manacorí. Entre ellos, el de Carolina Cerezuela, esposa de Carlos Moyá que, recordemos, es el entrenador de Rafa desde hace muchos años. De hecho, ambas parejas tienen una relación estrecha de amistad.

El que quiera entretenerse a nuestra costa, sea quien sea, que lo haga"

Ahora, ella se ha defendido. Carolina ha negado tajantemente ser la responsable de todo este lío que ha enfadado a Nadal como nunca antes lo habíamos visto. Ha sido en Informalia donde ha dicho no querer "entrar ni siquiera al tema" para añadir: "Ni siquiera me enfado. El que quiera entretenerse a nuestra costa, sea quien sea, que lo haga. Este tema me preocupa cero".

Además, en declaraciones a Vanitatis ha añadido que "no sabía ni que se casaba" y que "de haberlo sabido, jamás lo habría contado". Unas palabras con las que Rafa, si se fía, tendrá que seguir a la busca y captura de ese topo que le ha aguado los preparativos de la fiesta.

