27 feb 2019

Ivonne Reyes ha decido hablar de los momentos más difíciles por los que tuvo que pasar en su relación con Pepe Navarro. No sólo intentó suicidarse, sino que tuvo que realizarse dos abortos que tuvo que asumir desde su postura de una mujer antiaborto. Una relación tóxica y dependiente que casi acaba con su vida.

La exconcursante de 'GH VIP' y posible concursante de Supervivientes 2019, ha contado cómo fue su intento de suicidio por culpa de la relación dañina que tenía con Pepe Navarro. "Una vez llamé a Pepe y le dije que no podía más, que me había tomado un bote de pastillas. Vino a mi casa y me recogió. Me dejó en la esquina del hospital para que entrara solo a urgencias. Me salvaron por muy poco", contaba en la exclusiva.

Pepe Navarro le hizo la vida imposible y hasta renunciar a sus principios. Ivonne, que es antiaborto como ella misma cuenta en la entrevista, se tuvo que someter a dos intervenciones de aborto a las que él le obligo. En ambos casos se enfrentó sola y según cuenta "el dolor de alma y físico fue horrible".

De hecho, en la segunda intervención de aborto, se fueron hasta Ámsterdam, donde él se quedó en un bar bebiendo whisky, mientras ella tenía que volver a pasar ese mal trago para el que no estaba preparada.

No fue hasta el tercer embarazo que Ivonne tomó medidas respecto a la relación en la que estaba metida y de la que era totalmente dependiente. "La tercera vez que me quedé embarazada esperé al cuarto mes para decírselo. Quería terminar esa relación que me estaba haciendo daño. Me dije: "O tengo este hijo o no salgo de aquí nunca"", explicaba. Y así fue como con la llegada de su querido hijo Alejandro, le cambió la vida y consiguió superar uno de los peores baches por los que ha tenido que pasar.

Más información sobre Ivonne Reyes

- Ivonne Reyes, a punto de confirmarse su participación en 'Supervivientes 2019'

- Ivonne Reyes tiene un tumor ocular

- Ivonne Reyes tranquiliza a los medios tras su operación