28 feb 2019

Antonio Tejado se ha convertido el protagonista en las tardes de 'Sálvame', y eso que él está inmerso en la casa de Guadalix, concursando junto a sus compañeros en 'GH Dúo'. Su tóxica relación con Candela Acevedo ha sido un motivo para que muchas mujeres hayan querido hablar. ¿De qué exactamente?

Al parecer, Antonio Tejado habría mantenido relaciones sexuales con más mujeres mientras mantenía una relación con Candela, quien se ha enterado de todo al instante de salir expulsada de 'GH'. Amor Romeira ha sido una de las que ha aclarado lo que realmente vivió con Antonio Tejado: "No es la primera vez que me niega, no es la primera vez que me dice que me va a demandar. Estoy cansada", afirmaba segundos antes de mostrar las pruebas.

La exconcursante de 'GH' no iba a permitir que se la tachara d ementira, por eso, demostró con audios que mantuvo relaciones sexuales con Antonio Tejado en un baño. Por el contenido de estas pruebas, solamente tuvo la oportunidad de escucharlas Jorge Javier Vázquez, que aseguró que se ponía rojo de la vergüenza.

"Me he visto tres veces con Antonio Tejado, que son las que he tenido contacto con Antonio. Me he visto otras muchas veces en las que no he aceptado tener algo con Tejado. Creo que es una persona a la que le mata la curiosidad, le gusta el misterio y creo que tengo ese factor que a él le encanta y que no lo quiere reconocer", concluía.

¿Qué tendrá que decir de todo esto Antonio Tejado' ¿Y Candela Acevedo? Solo queda esperar.

