25 feb 2019

El tonteo entre Ylenia y Alejandro Albalá es evidente. Aunque los amigos aseguran que no hay nada, el beso de esta prueba semanal puede que haya causado un antes y un después en su relación. Para más, Sofía Suescun entra en la casa de Guadalix y revoluciona a todos los concursantes.

En la prueba semanal de 'GH Dúo' los concursantes tenían que preparar una obra de teatro y representarla. El título de la telenovela que iban a representar no podía ser más oportuno para los protagonistas: 'Pasión y rencor'. ¡Menuda obra! Ha dejado un momentáneo en esta edición de los vips que va a despertar muchos sentimientos ocultos.

Ylenia, que representaba a la doctora Rosalía, y Alejandro Albalá, Amancio Wayne, no han desaprovechado la escena final y ¡se han dado un auténtico morreo! Pero las reacciones posteriores a una escena que les salió bastante bien, fueron muy diferentes según los protagonistas. Alejandro prefirió armar drama, seguramente porque presagiaba que esa escena a Sofía Suescun no le haría gracia. Mientras Ylenia se iba con todos los compañeros a celebrar, él se alejaba mientras se quitaba la corbata con cara de tristeza. Más tarde le contaba al súper que le había dado rabia. ¿Quiere Alejandro un final feliz como el de la telenovela? ¡Suerte!

Ylenia no pasaba desapercibida la actitud de Alejandro y se sentía un poco ofendida. "¿Qué hace este ahora? ¡Venga ya el paripé! Para que quede yo aquí mal...", le decía a sus compañeros. "Alejandro, no seas así. Es una puta película, nadie va a pensar nada", le decían al cabizbajo Albalá que no hacía otra cosa que pensar en lo que pensaría su ex.

Lo que tampoco tiene desperdicio es la entrada de Sofía a la casa. La reacción de Ylenia fue todo un show. Mientras le hacía gestos a Raquel y a Carolina, se preparaba para darle un abrazo a 'su gran amiga'. Y Alejandro nada más verla le pregunta: "¿A que has venido?". Prepárense, porque seguramente haya Sofía Suescun para rato. Lo que eran parejas ahora va a ser un triángulo interesante digno de ver en 'GH Dúo'.

