28 feb 2019

Kiko Rivera o Raquel. Uno de los dos dejará de ser esta noche concursante de 'GH Dúo' después de que, el pasado martes, María Jesús Ruiz -a pesar de su feo comenatrio a Antonio Tejado- quedase salvada de esas nominaciones gracias al favor del público. El mismo que trae de cabeza al 'DJ', que bajo ningún concepto quiere que su concurso termine. Y eso que, hace unos días, aseguraba que ya tenía esa cantidad de dinero que había planeado sacar del 'reality' para hacer frente a sus deudas.

Kiko ha expuesto sus miedos e incertidumbres ante esos telespectadores soberanos que hoy tendrán la última palabra. "No sé qué habré hecho mal para que los porcentajes estén tan ajustados", se quejaba antes de añadir: "Que si salgo y me lo explican, lo asumiré, pero de momento, no sé qué no ha podido gustar a la audiencia".

El artista, además, hacía un llamamiento. No a sus fans, sino a su madre, Isabel Pantoja. Kiko manifiestaba que no le importaría recibir una llamada de la tonadillera, un gesto que esta ya tuvo con su hermana, Chabelita, cuando participó en 'Supervivientes'. Vamos, que aprovechando la coyuntura, de paso le lanzaba un dardito a la joven que, por cierto, le está apoyando en sus 'stories' poniendo el número de las votaciones para echar a Raquel.

La que también se está empleando a fondo y le va a dar un paraje cuando vea su cuenta corriente, es Anabel Pantoja. No para de poner en su Instagram mensajes de que se ha realizado el pago correctamente. Así que, como idea, su primo debería tener un detalle y darle parte de ese premio que, consiga llevarse o no el maletín final, ya es más que suculento.

