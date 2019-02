28 feb 2019

La madre de Malú, Pepi Benítez, se ha pronunciado sobre la posible relación que tiene su hija con Albert Rivera. Hace unos días su padre ya contaba que lo conocía, pero, Pepi, se ha ganado a todos intentando evadir las preguntas de los colaboradores de 'Sálvame'.

Aunque insistía una y otra vez en que ella no sabía nada y no podía contar nada nuevo, daba su opinión sobre el "muchacho". "Yo no sé nada… pero me parece que está muy bien el muchacho", decía sin quitarse las gafas de sol e intentando arrancar el coche. Para el desconcierto de muchos, Pepi dice que ella sólo sabe lo que se ha publicado. Sin embargo, minutos antes comentaba que prefería no saber ni leer nada porque "con todas esas cosas que se dicen se sufre mucho".

Lo que sí nos ha asegurado es que Malú está muy bien después de su operación de rodilla, se está recuperando y es muy fuerte. ¿Le habrá ido a ver Albert? Ya es mayor de edad, como dice su madre, y ella sabrá que hace con su vida.

Lo mismo comentaba el padre de Malú que, tras confesarle a los medios que tenía mucho aprecio a Albert Rivera y que lo conocía, decía: "Mi hija ya es mayor de edad, es muy independiente, muy liberal y muy inteligente. Siempre lo ha sido. Entre familia tenemos trazada una línea para no meternos en la vida de cada uno".

Es adorable la imagen de Pepi intentando evitar las preguntas de los colaboradores. Sabe que muchas de ellas esconden sus intenciones y que contestarlas podría causarle problemas, tanto a Malú, como a Albert Rivera.

