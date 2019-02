26 feb 2019

Sigue coleando el que se ha convertido en el tema de actualidad en el mundo del corazón: esa presunta relación entre Albert Rivera y Malú. Por eso, no el mismísimo Carlos Herrera pudo evitarlo cuando tuvo frente a él, en Cope, al líder de Ciudadanos.

Herrera era más que claro en su pregunta: "¿Cómo se ha sentido usted durante este fin de semana viéndose por temáticas personales en medios de comunicación abordando su vida privada con mayor o menor gracia o mayor o menor acierto?".

No voy a perder ni un segundo en comentar"

Igual de transparente era Rivera en su respuesta: "Llevo más de diez años trabajando por mi país, llevo mucho tiempo para intentar gobernar este país, así que no voy a perder ni un segundo en comentar. No lo hago sobre la vida de los demás, no lo voy a hacer sobre la mía".

Eso sí, Albert reconocía que entiende "perfectamente" que, "cuando uno es una persona pública tiene que aguantar ciertas cosas". Y añadía al respecto: "Todas mis energías tienen que estar ahí concentradas y es lo que estoy haciendo. No voy a perder ni un segundo ni me voy a despistar ni un minuto en ver qué es lo que dicen que dicen de mí".

Era el pasado miércoles cuando la revista 'Semana' mostraba esas imágenes de Malú saliendo de su casa y siendo recogida por un coche para llevarla a casa del político a pasar la noche de San Valentín. Durante la semana, se sucedían las informaciones sobre quién les habría presentado y cuánto de sólida sería esa relación que, por el momento, ni uno ni otra han confirmado ni desmentido.

