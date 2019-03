1 mar 2019

Si le preguntarán a Malú que esto iba a pasar, seguramente hubiera cuidado mucho más sus quedadas con el actual presidente de Ciudadanos, Albert Rvera. Las fotografías de la cantante entrando a la casa del político han dado la vuelta al mundo y ya no se habla de otra cosa.

Precisamente por eso, los colaboradores de 'Sálvame', aprovecharon el momento para hablar de la andaluza, que tuvo un 'rifi-rafe' con Mediaset hace ya unos años. Al parecer, las exigencias de Malú para cantar su nuevo 'single' no gustaron a los productores del programa. Hasta ahora no se podía hablar nada más sobre este tema, pero David Valdepeñas ha confesado todo:

"Malú va a cantar pero ni Jorge ni ninguno de los colaboradores que hay en el programa pueden acercarse a ella. Tienen que estar en un lado del plató todos los colaboradores y el presentador y ella ya aparece con su micro y con sus músicos en el centro del plató", eran algunas de las exigencias que la representante de Malú puso sobre la mesa.

"Lo que yo no llegué a descubrir es si realmente eran peticiones de ella directas o era la propia representante, que no sé qué idea tenía ella de nuestro universo. Finalmente, a través de mi insistencia en que si no se hacía lo que nosotros hacemos normalmente, que se largara, yo creo que hubo negociaciones más arriba, entiendo con la representante", concluía.

