1 mar 2019

A Kiko Rivera 'GH Dúo' le está sirviendo como una auténtica terapia. Así que, ha decidido abrirse, aún más, con sus compañeros y dar algunos detalles de ese proceso de desintoxicación al que tuvo que hacer frente y del que no habíamos tenido noticia hasta que él mismo lo soltó, sin anestesia, en ese mismo 'reality' -en el que anoche se libró de la expulsión-.

El 'DJ' a contado a un grupo de compañeros que, la primera vez que se tomó las pastillas que le recetaron, durmió 26 horas seguidas y que las fuerzas le flaquearon tanto, que no era capaz casi ni de coger un tenedor. Aunque no era lo único que parecía que le impedía poder hacer las cosas con normalidad: los temblores y los sudores fríos también hicieron acto de presencia.

Quien quiso hablar con él, para poner en valor su confesión, fue el presentador del programa, Jorge Javier Vázquez: "Me parece muy duro todo lo que cuentas. Me quedo totalmente enganchado. Cuando cuentas el dinero que derrochabas no lo cuentas como si presumieras, cuentas, incluso con dolor, me imagino convivir con ese complejo de culpa. Debe ser complicado porque tú mismo has dicho que podrías tener la vida solucionada. Convivir con eso debe ser otra de las tareas contra las que vas a tener que luchar".

Siento pena hacia el antiguo Kiko"

Kiko le daba la réplica a Jorge Javier, con serenidad: "Lo voy superando. He superado una parte muy difícil que ha sido mi adicción a las drogas pero ahora poco a poco quiero recuperar... No sé si llegaré a tener la vida que tenía antes. Ahora soy mucho más feliz, tengo a mi mujer, a mi madre, mi familia, mis hijos, los tres".

Y hacía una valiosa reflexión que pone sobre la mesa la convicción con la que ha tomado las riendas de su nueva vida: "Siento pena hacia el antiguo Kiko. Y pena por los míos. Me cabreo con ese Kiko. No me arrepiento de haberlo contado. Me he liberado. Salió así, así soy yo como dice mi canción".

