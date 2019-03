1 mar 2019

Las votaciones estuvieron muy ajustadas: 55,9% frente al 44,1%. Pero fue Raquel Lozano quien, anoche tuvo que hacer las maletas para salir de la casa de 'GH Dúo'. Kiko Rivera, que había rogado a sus fans, a los de su madre, a ella misma y hasta había pedido ayuda divina, permanece en Guadalix de la Sierra con su mujer, Irene Rosales, haciendo su concurso.

Tras manifestar los nervios lógicos que estaba teniendo en ese moento, en plató frente a Jorge Javier Vázquez, después de casi dos meses encerrada en el 'reality', Raquel lanzaba un piropo al compañero que se había quedado en la casa: "Evidentemente me quería quedar porque me hacía mucha ilusión, pero al menos se queda alguien con un corazón muy grande. Es un tío chapeau". El presentador recalcaba que había hecho un magnífico programa, algo de lo que debía estar más ue orgullosa.

Raquel lanzó dos ataques especialemte duros. Uno de ellos a Antonio Tejado, al que ve como alguien que sabe moverse muy bien según sus intereses, sin prestar lealtad a nadie: "Creo que Antonio es capaz de traicionarte en cualquier momento. Es mi experiencia".

El otro, a una Sofía Suescun -que fue la repescada de la noche dejando con la miel en los labios a Candela Acevedo- que la ha decepcionado profundamente. O más bien, a la madre de esta, Maite Galdeano, con la que se encontró en plató nada más aterrizar en el mismo.

Maite le decía que, si había durado tanto en la casa, es porque la gente no se había molestado ni en votarla. Raquel le contestaba con un 'zasca' que aún estará resonando en la cabeza de la navarra: "Supongo que será la misma gente que mandó a la calle a tu hija". Se queda muda. "Yo, sinceramente, he sentido el apoyo de la gente. Se molestasen o no se molestasen en votar. He estado nominada, he salido a la palestra cuatro veces y he sido expulsada teniendo enfrente a un campeón para mí es como Kiko Rivera",

Más noticias de Raquel en 'GH Dúo'...

- Ylenia Padilla y Raquel, a empujones en 'GH Dúo'

- 'GH Dúo': Estos son los 16 concursantes