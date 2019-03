6 mar 2019

Lara Escanes y Risto Mejide están de enhorabuena. Ambos, anunciaron hace un par de días que esperaban a su primer hijo en común. Por el momento se desconoce el sexo del bebé, porque todavía no han llegado al tercer trimestre, pero aseguran que están en muy felices.

Después de anunciarlo, la 'influencer' aseguró les hubiera gustado esperar un poco más para ofrecer la noticia: "Nos vimos un poco obligados. Y digo obligados porque el domingo estábamos volviendo de la montaña y empecé a recibir un montón de llamadas de números que no tenía guardados, desconocidos, números ocultos y un mensaje de WhatsApp de una periodista diciéndome que les había llegado una noticia maravillosa y que querían publicarla, pero que querían hablar antes con nosotros por si queríamos confirmarla o desmentirla".

Pero parece que Laura Escanes está feliz de poder mostrar su barriga en las redes sociales cuando le venga en gana. De hecho, hace tan solo unas semanas confesaba a todos sus seguidores que está 'obsesionada' con su barriga: "Aún no se ve nada jejeje pero me miro la barriga cada día a ver si empieza a crecer. Lo que sí que noto es que cuando como se me hincha mucho más que antes", escribía.

Laura Escanes 'obsesionada' con su barriga. pinit Instagram.

Para Risto Mejide este será su segundo hijo, pues ya tiene uno fruto de su relación anterior. Por el contrario, Laura Escanes se convertirá en madre primeriza a finales de año. ¡Enhorabuena, pareja!

