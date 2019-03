1 mar 2019

Después de haber visto como su casa se vendía al mejor postor en una subasta -aunque aún no se ha revelado la identidad de ese comprador-, Toño Sanchís ha reaparecido en une entrevista por primera vez. El representante se encuentra pasando unos días en la localidad coruñesa de Porto do Son y, anoche, fue invitado al espacio de la TVG 'Land Rober'.

La osadía de sus palabras le van a costar tardes de debate en ese 'Sálvame' en el que no le gusta que hablen de él, pero que no hace nada por remediar. El presentar fue claro en su pregunta. Él, polémico en su respuesta.

"¿Has robado a Belén Esteban?", era la cuestión que le lanzaba al aire. La cazaba al vuelo y sentenciaba: "Debería haberle robado a Belén Esteban. Así al menos tendría un millón de euros". Así, sin titubear y poniendo en entredicho la resolución judicial por la que debe abonar 600.000 euros a la colaboradora de 'Sálvame' -costas judiciales ya incluidas-.

Lo fácil en mi vida fue ser representante de Belén. Antes de eso hice muchas cosas"

Lo cierto es que, a lo largo de la charla, nombró a su exrepresentada, siempre con inquina, rabia y resquemor, en varias ocasiones. "Lo fácil en mi vida fue ser representante de Belén Esteban. Antes de eso hice muchas cosas", aseguró, como dando valor a todo lo que había hecho y restándoselo a que Belén haya sido, como muchos han apuntado, su 'gallina de los huevos de oro'.

"Para mí es un orgullo haber sido representante de Belén", expresaba antes de dar un giro a esa amabilidad: "Me duele que hayamos terminado así. Eramos amigos y creo que este no era el final". Un final que él podía haber evitado...

"He venido al programa porque como me he quedado sin representados, igual tu necesitas uno. Te prometo que lo firmamos todo, yo solo me llevaré lo que firmemos", le decía al conductor del espacio, lanzando una 'pullita', más que clara, a todos los que ya le han dado por muerto en el negocio.

Esperaremos a la réplica de Belén, porque no nos cabe la menor duda de que utilizará el plató de 'Sálvame' para contestar a unas palabras hirientes. Sobre todo, esas en las que niega haberla robado, como la Justicia sostiene que sí hizo.

