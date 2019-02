19 feb 2019

Ayer, Kike Calleja se apostaba a las puertas de la casa de Toño Sanchís, informando de cada uno de los movimientos de la puja de la subasta de la misma. Un hecho que al representante, que mantenía un tenso encuentro con el reportero, no gustaba nada. Hasta el punto de amenazar en Twitter con interponer medidas legales contra el programa.

Casi 24 horas después, la puja se ha cerrado en casi el doble de ese precio de salida que se había estipulado. 376.000 euros son los que se han ofrecido por un inmueble del que, ahora, el representante tendrá que salir. O no, porque hay quien piensa que tiene una estrategia dentro de todo este movimiento para no tener que irse con su familia del domicilio.

El que haya adquirido la casa deberá abonar lo que se ha comprometido a pagar en esa puja, más la deuda que pesa sobre la casa por la hipoteca que tiene contraída y aún por pagar. Estaríamos hablando de 642.000 euros, de los que Belén Esteban recibiría esos 376.000.

Si bien es cierto que esa cifra esta lejos de los 600.000 que Sanchís le debe a la princesa del pueblo, parece que esta está más que satisfecha con el resultado. Al menos, poco a poco, podrá ir recuperando ese dinero que es suyo. Que Toño fue desviando de manera sibilina aprovechando que ella no estaba en la planitud de sus condiciones.

A pesar de que Toño ha tratado de mantener la calma, era María Patiño la que sostenía que la realidad era muy distinta: "A mí me consta, con independencia de la imagen pública que él quiera proyectar, que está muy muy agobiado, y sé de lo que estoy hablando y sé los últimos movimientos que ha hecho. Pero no sé compatabilizar el posible as debajo de la manga que tiene con la situación anímica real que tiene. Hay a personas que le ha transmitido esa situación límite".

