2 mar 2019

Alba Carrillo está muy ilusionada con Tibahut Courtois, tal y como ella misma ha contado en todas sus intervenciones en televisión. Pero tiene que estar atenta, porque le han hecho una advertencia que no le va a gustar nada. La ex de Courtois ha ido a 'Sálvame' a destapar la verdad sobre Courtois.

"Se ha llevado a una joyita que en su día ha sido muy mujeriego. Creo que a día de hoy lo sigue siendo y ella no va a ser la excepción", decía la ex de Tibahut tras la primera pregunta de Carlota Corredera. Y es que, además, él sigue el mismo proceso para conquistarlas a todas.

A Alba Carrillo la conoció por las redes sociales, pero a Jennifer, también. "A mí me buscó por las redes sociales como lo suele hacer con todas las chicas que conoce. Me dijo que me iba a firmar una camiseta y ahí acabamos quedando en un hotel", comentaba sobre los mensajes que intercambiaron antes en Twitter. Pero no es lo único que el futbolista parece hacer con todas.

La ex de Courtois explicó por qué hizo la portada de Interviú contando toda su relación. "Jugó con mis sentimientos. Me engañó y me dio a entender que quería algo más conmigo. Luego me hice una portada de Interviú y conté todo", decía. La venganza se sirve en un plato frío, y Jennifer supo jugársela bien. Sin embargo, el truco al futbolista le sigue funcionando, o al menos con Alba Carrillo.

Además de la ex de Courtois, Carlota le quiso también recordar a Alba su historial en el amor: "Alba, mucho cuidado esta tarde porque igual el gol te lo está metiendo Courtois a ti". No ha tenido mucha suerte, pero igual, a diferencia de lo que piensa la ex del futbolista, Alba sí que es la excepción.

Más información sobre Alba Carrillo

