28 feb 2019

Nos ha pillado a todos a pie cambiado, pero ella se ha encargado de confirmarlo. Sí, tras medio año de soledad sentimental, Alba Carrillo está de nuevo ilusionada y el afortunado no es otro que Thibaut Courtois, el portero belga del Real Madrid que antaño defendió los colores del Atleti.

En medio del revuelo que se ha organizado por este noviazgo, la ex de él también ha tenido su cuota de protagonismo. Se llama Marta Domínguez -conócela aquí-, el futbolista le fue infiel con una tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', Jennifer Sánchez, y ella le perdonó. Hasta el punto que, el pasado verano, cuando Thibaut fue presentado en el Santiago Bernabéu, ella no dudó en estar a su lado.

Ambos dejaron claro que tan solo se trataba de una buena relación a pesar del pasado. Que entre ellos no había ningún tipo de unión sentimental. Sin embargo, parece que el hecho de ver a Courtois con otra mujer, le ha hecho daño a la canaria, que ha lanzado un par de mensajes en sus redes sociales con cierto aroma a indirecta y desgarro.

Lo ha hecho con un mensaje en inglés que, en castellano, vendría a decir: "A veces las cosas buenas tienen que desaparecer para que lleguen las cosas mejores". ¿Se refiere a que quiere borrar de su vida, de una vez por todas, a Thibaut para poder rehacer su vida con algo mejor.

No es el único mensaje que ha lanzando en las últimas horas. "Creo que es importante ser consciente de que no importa lo bueno que seas con la gente, porque eso no hará que ellos se porten bien contigo", ha manifestado también. Otra clara alusión a que, quizás, pudo haber tenido una mejor recompensa en una relación que, ahora sí, huele a punto y final.

