2 mar 2019

La relación de Malú y Albert Rivera está dando mucho de sí. Tras el silencio de los protagonistas de la historia, los padres de Malú se han pronunciado, y han asegurado no saber nada al respecto. Ahora, aparece una nueva teoría que podría cambiar el rumbo de los acontecimientos para uno de ellos, y desmontar la historia de esta posible relación.

María Patiño se ha puesto en medio del plató de 'Sálvame' y ha asegurado que tenía una exclusiva muy importante que compartir. Esta teoría no es fruto de sus propias conclusiones, sino de una persona allegada que pertenece al ámbito periodístico vinculado al mundo político.

Lydia Lozano fue quien se acercó a la presentadora para contarle que una fuente cercana, y fiable, le había dado la exclusiva de que entre Malú y Albert Rivera podría haber mucho más que admiración por la música. Además, se tomaron fotografías que no venían de un aficionado, sino de un fotógrafo con mucha trayectoria y experiencia.

Después de que el pasado 14 de febrero se empezase a especular con una posible relación entre Malú y Albert Rivera, esta teoría desmontaría toda la historia. En Twitter, los seguidores de ambos protagonistas se han revolucionados y, como dice María Patiño: "En los próximos días, los pasos que den Malú y Albert Rivera, serán definitivos para despejar esta teoría".

"Es una teoría que se maneja en sitios periodísticos vinculados al mundo político, en los que se habla que detrás de esta pareja, al no existir confirmación ni desmentido, podría haber otra relación que afecta a uno de los dos. No voy a pronunciarme sobre a la persona que le afecta. (…) Ahora me planteo de ser verdad esta teoría (…) que existe una filtración interesada.", comentaba mirando fijamente a la cámara María Patiño y dando todos los detalles del proceso del reportaje que cubre esta historia.

