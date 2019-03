2 mar 2019

Lleva un tiempo alejado de los focos. De hecho, cuando se sacan temas personales y familiares, prefiere mantenerse al margen. Durante este tiempo sin pisar un 'photocall', Sebastián Palomo Danko ha aprovechado para iniciar un nuevo camino y publicar su primer libro.

Se trata de 'La culpa es tuya' (Ed. Martínez Roca), una novela contada en primera persona que transita por los vericuetos del amor y las rupturas sentimentales. Pero, aunque se trata de su ópera prima, asegura que lo de escribir viene de lejos. "Llevo haciéndolo desde pequeñito. En el colegio, la universidad, mientras todos tomaban apuntes me inventaba guiones e historias", nos cuenta.

"He tenido la gran suerte de que a la editorial le gustó". Así ha llegado esta primera obra, con un protagonista masculino, sí, pero sin más coincidencia personal. Todo es ficción. "No tiene nada de autobiográfico". Cuenta que lo único en común con su personaje es que ambos tienen mascota. En una época en la que escribe sobre el amor, él está soltero y sin compromiso. "En este momento estoy enamorado de mis perros", asegura entre risas.

El toreo y la familia

"Mi vida es trabajar, trabajar y trabajar. Me despierto a las seis de la mañana y me acuesto a las 21:30 h, rendido". Una vida normal, nada mediática. "Nunca me he considerado un personaje público. Es más, he procurado no figurar". Pero hubo una época en la que los paparazzi le veían como un objetivo. "Tuve quizá más relevancia cuando toreaba, también era normal, era una época en la que salimos muchos toreros jóvenes", comenta.

"El libro no tiene nada de autobiográfico"

Pero aquello quedó atrás. Ahora está al día del mundo taurino, aunque no lo echa de menos. "Fue una época muy bonita de mi vida, en la que disfruté una barbaridad, y en la que también cumplí otro sueño", pero ahora sus ocupaciones son otras y su intención, ser discreto.

Por eso, cuando entramos en temas familiares y preguntamos si es cierto que, como se ha publicado, él y sus hermanos han comprado la finca El Palomar, que pertenecía a su padre, declina hacer declaraciones. "De esos temas no hablo", dice. "Nosotros sabemos lo que hay, y no creo que interese a nadie", zanja.

Volvemos a la escritura y a su libro. "Me gustaría intentar llegar al lector y que se siente identificado de algún modo con algo de lo que se cuenta", reflexiona. Espera que esta obra sea la primera pero no la única. Quiere seguir publicando. "Tengo varias cosas escritas", confiesa. Dice que para siguiente proyecto está pensando en abordar de nuevo las relaciones humanas. Parece que queda prosa para rato.

