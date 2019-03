2 mar 2019

La hija del marqués de Griñón e Isabel Preysler vuelve al volante en las pistas nevadas de Andorra, justo en un momento muy especial de su vida ya que acaba de conocer a una persona que le hace especial ilusión, pero de la que aún es muy pronto para dar muchas pistas.

Corazón ¿Cuánto hace que no tiene usted una cita de romántica?

Tamara Falcó Pues, para ser sincera, la última fue el lunes 18 de febrero.

C. ¡Pero bueno! ¿Qué callado se lo tenía usted! Cuéntenos más detalles. ¿Se puede saber quién es él?

T.F. No puedo, porque todavía es muy reciente. Hasta el punto que aún no se lo he contado ni a mi madre. Más me vale que antes de que salgan estas declaraciones se lo avise, porque sino se enterará por la prensa. De todas formas, lo único que ha pasado han sido dos citas y un día que fuimos juntos a misa.

C. ¿Cómo le conoció? ¿Fue en la clásica cita a ciegas que organizan las amigas o por alguna aplicación de internet?

T.F. Nunca he usado esas aplicaciones y desconozco hasta cómo funcionan. Lo he conocido a través de una amiga común. Te repito que es pronto para hablar, por lo que solo diré que tiene tres años más que yo, que no es famoso, pero su familia sí tiene amistad con mi padre.

C. ¿Y cómo es él, que diría Perales?

T.F. Es guapo, tiene los ojos verdes y muy deportista... hay algo que me gusta mucho de su manera de ser y es que a pesar de tener una formación para trabajar en medios donde se puede ganar mucho, él ha optado por hacer una labor social que le enriquece de otra manera.

C. ¿Podríamos hablar de una nueva ilusión ya que decir noviazgo es pasarnos?

T.F. Efectivamente, ahora lo que estoy es ilusionada. Piensa que hemos tenido solo dos citas, más el domingo pasado, que quedamos para ir a misa juntos. No ha habido ni beso. Quiero pensar que nuestros caminos van a ir en la misma dirección.

C. ¿Y a él no le asusta salir con un personaje tan mediático como usted?

T.F. Como buena creyente, Dios dirá lo que tenga que pasar entre nosotros, pero hasta el momento no ha salido corriendo y eso es muy buena señal.

"Hemos tenido dos citas y hemos ido a misa juntos"

C. ¿Tendría una relación con alguien que no fuera creyente?

T.F. El marido de Santa Mónica no era creyente y le convirtió. Es más fácil si compartes una serie de creencias, pero si te enamoras, no debe ser un problema.

C. Volviendo a Andorra. viene en calidad de embajadora del SUV Compacto de Jaguar, el E-Pace, después de haberlo sido en el lanzamiento, en 2010, del Range Rover Evoque.

T.F. A mí me encanta el Evoque, pero es verdad que hoy prefiero el E-Pace. Es más deportivo y ahora puedo entrar en el centro de Madrid ya que tiene etiqueta C y en casa, a pesar de los coches que hay, ninguno tiene esta categoría. También me gusta que sea el modelo diésel, que ya me he informado y es el menos contaminante para nuestros pulmones, a lo que hay que sumar que gasto menos en combustible.

C. Por cierto, no me ha dicho qué le llamó la atención de su ‘chico’ para acceder a tener un par de citas.

T.F. Me encanta que se dedique al bien social. Se ha educado en un ambiente muy parecido al mío, pero ha decidido optar por otro camino en la vida y eso es lo que más me interesa.

C. ¿Cree que encajará bien con su madre?

T.F. Si mi madre me ve feliz seguro que se alegrará. Es lo único importante y además, honestamente, te digo que no creo que tenga nada que opinar. Puede que se preocupe pero sé que la felicidad no es algo que vaya unido al dinero. Él ha elegido un estilo de vida y lo admiro por eso.

C. Hace poco, su madre aseguró en unas declaraciones que había dicho usted que no a dos ofertas de matrimonio.

T.F. Dije que no, pero no llegó a haber anillo de por medio. Como comprenderás, en mi familia ha habido muchas separaciones y sé lo que conlleva un matrimonio roto, y por eso me lo planteo más.

C. ¿Quiénes fueron? ¿Tomasso y Marco?

T.F. Sí. Entiendo que a mi madre le parezca raro que esté soltera, ella a mi edad se había casado tres veces. Pero es que era otra época. Ella enseguida se ennovió, se quedó embarazada de tío Julio, se tuvo que casar, y es que por lo que cuentan las mujeres tenían menos libertad.

C. Si le pidieron matrimonio es por que pensaron tenían opciones.

T.F. Y porque siempre he tenido novios muy serios. En total tres.

C. Una vez declaró que cuando empezaba una relación tenía que tener claro todo antes de tener relaciones...

T.F. Es verdad, pero en la segunda cita todavía no se me ha pasado por la cabeza.

C. ¿Ahora podemos decir que tienes mariposas en el estómago?

T.F. Sí, las siento. Espero no espantarle con estas declaraciones.

Tamara Falcó posando en Andorra. pinit Fotos: carlos herraiz . Maquillaje: Yos baute

C. Después de tanto tiempo sin pareja, ¿tiene más ganas de empezar algo?

T.F. Yo creo que sí. Es más diferente porque no es lo mismo empezar a salir con alguien ahora que a los 20 años, porque tiene otra connotaciones.

C. ¿Y él no sabía quién eras?

T.F. Hombre algo sabía, pero no es lector de la prensa de corazón. El otro día le dije que me estaban liando con Albert Rivera y no tenía ni idea, y eso que ha salido por todos los sitios. Esto lo va a tener que asumir porque es parte de mi vida.

C. La verdad es que estas declaraciones va a ser un chasco para esa gente que pensaba que estabas triste porque Albert está con Malú.

T.F. Pues sí. Pero es que todavía no sé de dónde salió esa información que es totalmente mentira. Con mi madre me reí mucho sobre todo cuando dijo que era limpio, porque es una cosa que se da por hecho.

C. A su madre todavía no le ha contado nada de esta ilusión, ¿y a su hermana Ana?

T.F. ¡Si Ana está todo el día viajando!

C. ¿Todavía no está en Madrid para dar a luz?

T.F. No, va a esperar hasta el último momento. Ahora todavía no está de ocho meses.

C. ¿Al final vas a ser la madrina del niño?

T.F. Pues no lo sé, porque yo tire la caña, pero también he hecho mis cálculos. Fernando tiene dos hermanas e igual no me toca. De todas formas, si no es esta vez, será la próxima.

C. ¿Cómo está la relación con su padre y su mujer, Esther Doña?

T.F. Mi única preocupación es la felicidad de mi padre. Mentiría si dijera que somos la casa de la pradera porque no es verdad, pero te recuerdo que mi hermano Duarte y yo fuimos los primeros en darla una oportunidad a Esther. Lo que ocurre es que somos muy diferentes y ya sabes que en la vida hay personas con las que tienes más afinidad. Pero respeto a la persona que hace feliz a mi padre.

C. ¿Esto te ha distanciado de tu padre?

T.F. De mi padre no me distancia nadie. Quedamos y hablamos mucho.

C. ¿Cómo le está funcionando su firma de moda? El negocio de cremas de su madre, arropada por Ana, acabó cerrando.

T.F. Ha sido muy enriquecedor construir desde cero mi propia empresa y, poco a poco, voy viendo los frutos. Ahora, puedo ver las cosas de otra forma. Lo mío es vocacional dado que siempre me ha interesado la moda.

C. ¿Quién la respalda económicamente?

T.F. Yo, pero también me ha ayudado mi hermano Enrique cuando lo he necesitado, porque gracias a Dios tiene un patrimonio considerable.

C. ¿Le ha puesto alguna condición?

T.F. Enrique me ha ayudado puntualmente, pero no es socio. Lo ha hecho como lo haría cualquier hermano.

C. ¿Espera que 2019 sea un año de triunfos con boda incluida?

T.F. ¡Qué he tenido dos citas! Me están empezando a entrar los calores (risas).

