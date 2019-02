28 feb 2019

Que entre Kiko Matamoros y Paz Padilla la relación es tensa, es algo obvio. Al colaborador de 'Sálvame' no le hace ni pizca de gracia en los términos en los que se dirige a su pareja o los comentarios que realiza sobre ella. Así que, siempre que tiene ocasión, arremete contra ella. Y lo ha vuelto a hacer.

En esta ocasión, todo ha comenzado con la confesión de Makoke, ex de Matamoros, de que no se cree la relación de este con Cristina Pujol. Algo quem, Paz, decía sostener también: "Yo esto no me lo creo". Esas son las palabras que dieron lugar a que ayer, Kiko, se defendiera en el plató de 'Sálvame'.

"Me llamó la atención la animadversión que profesaba la conductora del programa contra mí", comenzaba Matamoros antes de aludir a un par de meteduras de pata de la presentadora, lanzando dardos en su defensa: "A mí surrealista me parece morirse de VHS". Y bromeaba con el hecho de que resurgirá de sus "cenizas como el ángel de fénix".

Era Jorge Javier Vázquez quien salía en defensa de su compañera. "A ver, un 'lapsus' lo puede tener cualquiera", manifestaba frenando el sarcasmo de Matamoros, que suele utilizarlo para revolverse cuando le han atacado en plató.

Más noticias sobre Kiko Matamoros...

- Kiko Matamoros se reconcilia con su hija Anita

- Kiko Matamoros se casa con Cristina Pujol

- Kiko Matamoros y Makoke firman el divorcio