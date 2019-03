4 mar 2019

Compartir en google plus

Tania Sánchez ha confesado en su cuenta oficial de Instagram que se convertirá en madre primeriza a finales de verano: "Aunque el bebé no llegará hasta finales de verano, no he podido evitar comprar ya estas monerías. Supongo que es propio de madre primeriza #voyasermamá #unnuevofrikienelemundo #quelafuerzameacompañe", escribía.

Ha compartido este mensaje con una foto de varios bodis a los que ella ha calificado como "monerías". Lo que está claro es que los dibujos no vana faltar en su casa. La Diputada en las Cortes Generales por Madrid estuvo saliendo durante un tiempo con el actual presidente de Podemos, Pablo Iglesias. Ambos anunciaron su ruptura a través de su cuenta oficial de Facebook.

Unas semanas después, la diputada comenzó una nueva relación sentimental con el asesor de la formación morada, David Campo, con quien ya lleva más de cuatro años. Cabe destacar que para Tania Sánchez este bebé será el primero, aunque David se convertirá en padre por segunda vez consecutiva: su primera hija fue fruto de su anterior relación.

Más noticias sobre Famosas embarazadas

- Laura Escanes y Risto Mejide confirman que esperan su primer hijo

- Noemí ('GH 12+1'), embarazada, espera su primer hijo

- Rumores de embarazo para Paula Echevarría por esta foto