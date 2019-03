5 mar 2019

Compartir en google plus

Los problemas de Ben Affleck con la bebida son públicos. Como también lo han sido las entradas y salidas al centro de rehabilitación en el que ha tratado de reconducir su vida en varias ocasiones. Un problema que le ha costado, en buena medida, la ruptura de su matrimonio con Jennifer Garner y tener que decir adiós al día a día familiar. Llegó, incluso, a escribir una carta pública para pedir perdón a su familiar y reconocer sus pecados.

Ahora, Ben ha hablado largo y tendido de esos problemas, asumiendo que es algo con lo que va a tener que cargar para siempre. Ha sido en una entrevista con el programa de televisión 'Today' donde se ha abierto y ha hablado alto y claro sobre su adicción al alcohol.

"El alcoholismo es parte de mi vida, y debo lidiar con ello. Tengo un problema y lo estoy encarando, lo que me enorgullece mucho", se sinceraba, como si estuviese haciendo terapia ante todo ese público que compra las entradas para ir al cine a ver sus películas.

Tengo un problema y lo estoy encarando"

"Realmente no me molesta hablar de alcoholismo y ser un alcohólico. No es necesario que englobe mi identidad completa y lo sea todo, pero es algo en lo que sabes que tienes que trabajar", añade el actor, dando muestra de que está dispuesto a sobrellevar su adicción con la mayor de las dignidades.

Además, a lo largo de la conversación, Affleck tuvo también palabras muy cariñosa para Garner. Ella no es solo la madre de sus hijos, sino que también es esa mujer que ha intentado llevarle por la buena senda: "Ella es maravillosa. La madre de tus hijos, va a ser la persona más importante y central en tu vida, y eso es bueno".

Más noticias de Ben Affleck...

- Ben Affleck vuelve al trabajo tras su paso por rehabilitación

- Las razones por las que Ben Affeck no ha superado el alcoholismo

- Ben Affleck y Jennifer Garner llegan a un acuerdo de divorcio