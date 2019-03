5 mar 2019

Susanna Griso lleva años al mando de 'Espejo Público' y en 'prime-time' en Antena Tres. Sin embargo, hay personas que la ven capaz de desempeñar otras capacidades como por ejemplo la política. La presentadora ha sido totalmente sincera y, aprovechando una noticia falsa que la colocaban cómo número 2 en las listas del socialista Manuel Valls, ha confesado qué trabajo la propusieron.

"Jamás saltaré al ruedo político", afirmaba tajante. "Me da hasta pudo dar lecciones, pero... ¿cómo puedes poner a Susanna Griso en el titular de la noticia y luego en el texto decir que esa es una operación imposible, que ni se lo ha planteado? Si me pones en el titular no lo desmientas en el texto. Y si es algo imposible, ¿para qué me pones en el titular?".

Aunque la confesión de Susanna Griso tardó en llegar, no tuvo más remedio que aceptar que: "A mí me han tanteado para ser jefa de comunicación del Barça en el pasado. Ahí dudé... No, la verdad es que no dudé. Me gusta mucho lo que hago y no me lo planteo", concluía. La periodista vive ahora un momento muy feliz, tanto en lo laboral como en lo profesional. Esperemos que esta buena racha dure mucho tiempo.

Más noticias sobre Susanna Griso

- Susanna Griso denuncia el uso de su imagen para campañas publicitarias

- Susanna Griso, enfadada, desmiente una noticia falsa que circula sobre ella

- Susanna Griso denuncia que un producto adelgazante usa su imagen sin permiso