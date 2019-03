9 mar 2019

El 8 de marzo fue un día muy especial para todas las mujeres del mundo. Muchas fueron las presentadoras que quisieron ser partícipes de este día, como Paz Padilla, que abandonó 'Sálvame' para marcharse a la manifestación convocada en Madrid.

A diferencia del año anterior, que la presentadora de Antena 3 hizo huelga, este año Susanna Griso decidió presentar 'Espejo público', pero comenzó el programa con un aplaudido y emotivo discurso dedicado a su madre, Montserrat Raventós, fallecida hace algo más de un año.

"El 8M para mí es una excusa perfecta para rendir homenaje a las mujeres que me han precedido, a las mujeres que he admirado, y tengo muy presente a mi madre, que murió recientemente", ha afirmado la presentadora. Y ha seguido relatando: "En un momento en el que había un vacío tremendo y durante muchos años presidió una ONG internacional, desde donde defendía a las mujeres con una situación de vulnerabilidad, que se quedaban embarazadas y las echaban de casa, no tenían medios para tirar adelante, les enseñaban un oficio, un idioma, las escolarizaban, muchas eran analfabetas y les daban salidas laborales".

Y ha zanjado con una grase clave con la que deja claro el papel tan importante que tuvo para ella su madre: "Mi madre fue muy luchadora en ese sentido y fue un espejo muy importante".

