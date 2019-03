6 mar 2019

La casa de 'GH Dúo' está más tensa que nunca. Las dos nominadas quieren permanecer férreamente en la casa de Guadalix, pero sólo una de ellas se va a quedar. Fuera, en la calle, la gente se acerca a la casa para gritar "María Jesús a la p*** calle", pero los porcentajes están más que igualados.

En medio de esas tensiones, las palabras en las discusiones son algo más que feas y fuertes. La última, como no, protagonizada por María Jesús y Antonio Tejado. Ella se le acercaba (de más) a Antonio, le gritaba y le amenazaba con "asesinarle" si mencionaba a sus hijas. Obviamente es una expresión de ira que, a la hora de la verdad, María Jesús no la llevaría a cabo.

Sin embargo, las comparaciones no cesan. Y como mismo echaron a Julio Ruz de la casa por mal comportamiento, a Antonio y María Jesús no les ha tocado nadie. ¿Será que dan demasiado juego? Pero hay cosas que Tejado cree que si las hubiese hecho él, ya estaría fuera de la casa.

No sólo a María Jesús se le han perdonado ciertos comportamientos, a él también. Las redes denunciaron varios actos del concursante hacia María Jesús tachados de machista por los que, ni l audiencia ni el programa se han manifestado.

Pero harto de las comparaciones, y del "si lo hubiese hecho yo", Jorge Javier se enfada y le echa la bronca a los concursantes. "No entiendo muy bien cuando utilizáis el argumento de la expulsión tal a la ligera. María Jesús pidió perdón en su momento", empezaba el presentador su discurso. "Esto de prejuzgar, e intentar adivinar, meterse en su cabeza e intentar entender lo que ella haría es muy peligroso para todos", sentenciaba Jorge Javier. Pero los concursantes no se cansaban y replicaban que pidió perdón porque no le quedaba de otra, y que su actitud es lo que ellos ven "peligroso".

"Estoy harto de los argumentos "si yo hubiese hecho esto estaría en la calle". Estoy tan cansado, hacen tanto daño y me parecen tan manipuladores…", callaba Jorge Javier a los concursantes argumentando que, la expresión de "asesinarle", obviamente era entendida en el contexto de la conversación.

