6 mar 2019

A no le había dado tiempo a enfrentarse a la curva de la vida anteSofía Suescuns de que la audiencia la expulsara de la casa de 'GH Dúo'. Así que, anoche, tras haber sido repesacada, el programa decidió que era ella quien tenía que enfrentarse a su pasado, a sus miedos y a sus traumas. Y la navarra acabó llorando al remover un capítulo que no ha superado y que se le clava como un puñal.

Sofía recordó el episodio más duro y dramático de su vida, vivido durante su infancia, mientrasrimas recorrían sus mejillas. "Sí que es cierto que tengo varias imágenes en mi cerebro que esas no se borran, muy duras y muy fuertes, que seguramente me hayan producido algo dentro y que expliquen algunas de las carencias que puedo tener", comenzaba antes de ir al grano, a la historia que hizo que su madre, Maite Galdeano, se emocionara desde plató.

Mi madre estuvo a punto de morir ese día y me da igual contarlo"

Sofía se refería a una discusión, muy fuerte, que sus padres tuvieron antes de separarse. "La imagen más dura que tengo en el cerebro y que... Es que me agobio por contarlo, pero no porque esté mal", Suescun comenzaba, pero interrumpía el relato antes de proseguir: "Cuando yo tenía entre cinco y seis años, recuerdo, perfectamente, un momento de mi vida en el que mi madre y mi padre estaban discutiendo muchísimo y tuve que ver cómo mi madre iba arrastrada por el suelo. Horroroso...".

Era entonces cuando le lanzaba un mensaje a su padre: "Si me está escuchando, que se joda. Porque yo no siento nada por ese hombre. Cómo arrastraba a mi madre... Mi madre estuvo a punto de morir ese día y me da igual contarlo".

"No sé qué pasó en ese momento que mi madre pudo escaparse, y gracias a eso, mi madre está viva, pero yo tuve que ver cómo mi madre podía perder la vida", concluía, apostillado que fue ese episodio lo que provocó que su madre y ella tengan ese vínculo tan fuerte que muchos no entienden.

