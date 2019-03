6 mar 2019

La estancia de María Jesús Ruiz en la casa de 'GH Dúo', en la que lleva dos meses encerrada, se está caracterizando por los altibajos emocionales que está sufriendo como consecuencia de las tramas que se están desarrollando dentro del 'reality' con ella como protagonista.

El pasado domingo, la ex Miss protagonizaba una bronca con Antonio Tejado con Ylenia Padilla como testigo, que no daba crédito y ponía sobre la mesa una cuestión sobre la que se ha debatido largo y tendido, tanto dentro como fuera de la casa de Guadalix de la Sierra: el hecho de que, de manera periódica, María Jesús se presente como víctima.

"No entiendo a María Jesús. Sale y dice que está marginada. No todo vale por un concurso", añadía Carolina Sobe antes de que Irene Rosales, que se ha caracterizado por ser la más discreta del todo el 'casting' que han realizado en Mediaset, añadiese: "Si se discrimina es porque quiere, porque yo conversación le doy".

Victimización... una vez más

Todo el mundo tuvo opinión sobre esa escena en la que Ruiz se presentaba como una mujer a la que sus compañeros dentro de la casa le están dando la espalda. Una escena tras la que Ylenia se quejaba de que, al final, la iban a expulsar a ella por el numerito que estaba montando la modelo. Y un 'show' que le ha valido a María Jesús para pasarse estos días llorando por las esquinas en busca del indulto de la audiencia ante la expulsión a la que asistiremos este jueves.

No es normal este linchamiento. Yo no quiero provocar a estas fieras"

Porque ella considera que está siendo linchada por esas personas con las que la convivencia se ha convertido insoportable. "No es normal este linchamiento. Yo no quiero provocar a estas fieras. ¿Por qué me odian tanto?", se quejaba amargamente en el confesionario ante el Súper.

"¡No sabes lo que es convivir con gente que te quiere matar! ¡Esto es un infierno, una pesadilla! ¡Ojalá me pusieran a picar piedras! ¡Sería más fácil que convivir con todos estos!", proseguía la sevillana rota en un llanto muy similar al que ya ha escenificado durante estas semanas.

Esto daba pie a una rebelión entre sus compañeros. Era Kiko Rivera el que echaba la bronca a Antonio Tejado, porque asegura que, siguiéndole la corriente a María Jesús, está convirtiéndola en un rival fuerte. Que lo que tiene que hacer es ni nombrarla para que no ocupe, de nuevo un papel protagonista que lleve a los telespectadores a darle la enésima oportunidad.

Para eso, Ruiz también tenía respuesta: "Si no me queréis hacer grande, no me critiquéis por las espaldas. Tengo protagonismo porque vosotros me criticáis". No le falta razón. ¿Pensará igual el público soberano de 'GH Dúo'?

Más noticias de María Jesús Ruiz...

- Las fotos del tonteo de Antonio Tejado con María Jesús Ruiz

- El último retoque estético de María Jesús Ruiz

- Julio Ruz atacado tras compartir una foto de su hija con María Jesús