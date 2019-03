5 mar 2019

Parecía que tras la expulsión de Julio Ruz de 'GH Dúo', las aguas se iban a calmar dentro de la casa de 'GH Dúo', pero nada más lejos de la realidad. María Jesús Ruiz comenzó una "relación" con Antonio Tejado, con quien ya ni si quiera se habla. Las broncas de ambos llenan la casa de gritos.

Pero fuera de la casa de Guadalix, Julio Ruz también quiere su atención. Lo último por lo que se le ha atacado es la foto que ha publicado en su perfil de Instagram: la imagen no es ni más ni menos que la hija que tiene en común con María Jesús. "Dice mi compañera de piso que siga andando yo, que si eso ya me alcanza ella!!! ", escribía junto al post.

Pero la polémica no ha tardado en salir, pues miles de seguidores criticaban al empresario de compartir la imagen de su hija sin el permiso de su madre: "¿Y si su madre ni la expone en redes por qué lo haces tú? a lo mejor la poca vergüenza la tienes tú?", "No me gusta que subas una foto de la niña. No está bien. Es un menor", eran algunos de los comentarios que se leían.

Julio Ruz, lejos de callarse ha querido contestar tajante: "La poca vergüenza la tenéis quienes además de ser mentirosos, sois tan estúpidos que no sabéis mirar el perfil de su madre y ver que ella también la tiene. Es más, aunque no la tuviera yo como su padre puedo hacer lo que me venga en gana. Sois poco menos que basura los que aprovecháis una fotografía de un bebé para atacar. Además de unos cobardes haciéndolo desde el anonimato. Se os debería caer la cara de vergüenza, pero como no tenéis ni eso ni dignidad, es lógico que seaís quienes defendáis a determinadas personas", concluía.

