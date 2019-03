7 mar 2019

Compartir en google plus

Gil Silgado entraba en directo en 'Sálvame' para amenazar a Mila Ximénez por decir cuándo y cómo conoció a María Jesús Ruiz. Sin embargo, la colaboradora se rebotaba ante un insulto de Gil Silgado y las cosas no terminaban pintando bien para él.

"Yo ya te voy a demandar", le decía a Gil Silgado nada más entrar en directo. Y Mila, que intentó reírse y tomar la situación a la ligera se enfadaba muchísimo al escuchar a Gil Silgado colgar el teléfono después de un "Adiós borracha". "Ves, te lo dije. Con esta gente no se puede llamar en directo", decía Mila.

La colaboradora reacciona a sus palabras y le decía mirando a la cámara desafiante: "Ahora sí que te voy a demandar yo, delincuente. Ahora sí que te voy a llevar yo a los juzgados. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? ¡Pringado! Que si a ti te condenan te vas al trullo por antecedentes y yo estoy limpia. Así que conmigo cuidadito. Al único que hay que sacar de la caseta de feria en malas condiciones es a ti".

Paz Padilla le agradeció entrar en directo pero si no puede mantener las formas mejor que no entre. Kiko Hernández avisó a Dirección y al propio Gil Silgado de las formas y el horario, pero al ex de María Jesús le dio igual. Belén Esteban aprovechó el momento para aclarar que ellos de puertas para fuera pueden hacer lo que les dé la gana.

"A ver si tienes lo que hay que tener para venir a recoger aquí a María Jesús. Porque ahora me voy a ocupar yo de que cumplas la orden de alejamiento. En cuanto te vea por ahí estoy llamando a la policía así que corre y que no te vea yo por aquí", le decía Mila a Gil Silgado como ultimátum.

Más noticias sobre Mila Ximénez

- Maria Jesús Ruiz reconoce haber mantenido relaciones sexuales con Gil Silgado de nuevo

- Las duras palabras de Mila Ximénez a la madre de María Jesús Ruiz

- Mila Ximénez y Makoke se enfrentan en directo