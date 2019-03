7 mar 2019

Podemos anunció hace tan solo unas horas que su presidente, Pablo Iglesias, volvía a la política con un cartel publicitario un tanto criticado. Cualquiera diría que el de Galapagar ha estado tres años fuera de España pues tan solo ha estado unas semanas fuera de la política tras una baja por paternidad.

El cartel tenía como protagonista a Pablo Iglesias: con el puño en alto y frente a una multitud de personas. Muchos han criticado la figura machista y prepotente de este cartel y por eso, el partido no ha tenido más remedio que retirarlo. Pablo Iglesias era el encargado, a través de Twitter de pedir disculpas: "No me siento identificado con el cartel con el que lo hemos anunciado. Reconocer los errores es siempre el primer paso para hacer las cosas bien. Os espero el 23. Sí se puede", escribía.

También quiero deciros que no me siento identificado con el cartel con el que lo hemos anunciado. Reconocer los errores es siempre el primer paso para hacer las cosas bien. Os espero el 23. Sí se puede. — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 6 de marzo de 2019

Pero, ¿qué pinta en todo esto Carmen Lomana? Por mucho que nos sorprenda, Carmen Lomana se colaba sin querer en este cartel publicitario y ni si quiera ella era conocedora de esto. Su presencia tiene una explicación y es que la foto de la multitud que aparece en el cartel se tomo en el año 2015, cubriendo la Marcha del Cambio de Podemos: fue la responsable de un reportaje que emitió el programa de telecinco, 'Hable con ellas'.

Carmen Lomana protagonista del cartel publicitarios de Podemos. pinit Twitter.

¿Tendrá algo que decir Carmen Lomana de todo esto? Normalmente la empresaria sí que se suele mojar en política así que solo habrá que esperar que opinión tiene al respecto.

