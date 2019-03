28 mar 2019

Estamos en plena campaña electoral y los partidos políticos usan todas las artimañas para conseguir unos cuantos votos que les lleven a conseguir la presidencia del Gobierno. Pero lo que nunca imaginaríamos es que un 'celebritie' formara parte de las listas electorales de un partido.

Hablamos de Rafael Lomana, el hermano de Carmen Lomana que ha decidido presentarse por Albacete con el partido político de VOX. Esto ha tenido mucha repercusión en las redes sociales ya que la audiencia conoció a Rafael en 'Supervivientes' donde quedó en un segundo lugar tras sufrir un extremado cambio físico.

La empresaria no ha dudado ni un segundo en comentar la nueva incorporación de este partido político en las redes sociales y lo cierto es que no ha sido una de sus mejores felicitaciones. Esto es lo que piensa Carmen Lomana de esta incorporación: "No tenía intención alguna de votar a @vox_es . Tras ver las noticias de hoy, menos todavía. Merecemos políticos honrados, formados y con un pasado intachable", escribía en sus redes sociales.

No tenía intención alguna de votar a @vox_es . Tras ver las noticias de hoy, menos todavía. Merecemos políticos honrados, formados y con un pasado intachable. — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) 26 de marzo de 2019

Lo cierto es que la empresaria no ha dejado de ser 'trending toppic' en Twitter ya que hace tan solo unos días, Carmen Lomana aparecía por equivocación en un cartel publicitario de Podemos. Algo insólito teniendo en cuenta la ideología política que siempre ha defendido la empresaria.

