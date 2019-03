9 mar 2019

Compartir en google plus

El de Paz Padilla ha sido uno de los gestos más emotivos vistos en la televisión en el Día de la Mujer. La presentadora estuvo a cargo de las primeras horas de 'Sálvame' hasta que anunció que lo dejaba en manos de Kiko Hernández para unirse a la manifestación feminista convocada en Madrid.

Junto a ella también se fue Chelo García Cortés. "La igualdad es un derecho", afirmó antes de irse la presentadora. "Y las mujeres han llenado hoy los centros de las ciudades y los pueblos", añadía. "Las mujeres nos movilizamos, reclamamos igualdad, queremos acabar con la brecha laboral, con los techos de cristal, con la violencia machista. Yo quiero sumarme. Me uno a la huelga parcial y les dejo con Kiko Hernández al frente del programa", afirmó antes de contar una bonita anécdota.

"Mi madre tiene 91 años. Ha criado a siete hijos, ha trabajado muchísimo. Le dije 'mamá, tú qué le dirías a las mujeres si pudieras decirles algo'. Y responde 'que hablen, que a mí me callaban'. Me voy a la manifestación para dar que hablar y que se me escuche", confesó, emocionando al público de 'Sálvame'.

Más noticias sobre Paz Padilla...

- Kiko Matamoros se burla de los 'lapsus' de Paz Padilla

- El nuevo proyecto de Paz Padilla

- La emotiva felicitación de Paz Padilla a su hija Anna