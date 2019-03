10 mar 2019

Después de más de diez años de profesión, Beatriz Tajuelo dejó su trabajo como azafata de vuelo por estar más cerca de Albert Rivera. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, fue hace unos meses cuando se conocía que la pareja ponía punto y final a su relación.

Pero esta no es la única ruptura a la que la joven ha tenido que hacer frente. Al parecer, tal y como ha confirmado la representante del cantante Miguel Poveda, Patricia Lucas, a 'Vanitatis', Beatriz Tajuelo ya no trabaja con ellos. "Lo confirmo, Beatriz Tajuelo ya no trabaja con nosotros", ha afirmado.

La catalana, que dejó el piso en el vivía en L'Hospitalet para mudarse a Madrid, trabajaba como asesora del cantante en Sound Light Group, una empresa de eventos.

Miguel Poveda y la exazafata de vuelo se conocieron en el año 2015 durante un concierto en Cádiz. Entonces nadie sabía que la relación de la pareja terminaría casi cuatro años después, tampoco que el líder de Ciudadanos comenzaría una relación con la amiga del cantante,Malú.

