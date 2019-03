4 mar 2019

Malú y Albert Rivera ya tienen fecha para su primera aparición pública. Intentan no llamar mucho la atención para no distraer a Rivera de la campaña electoral, pero están consiguiendo todo lo contrario. Ahora es Gonzalo Miró el que se pronuncia sobre la supuesta relación entre la cantante y el político.

Gonzalo Miró y Malú estuvieron 3 años juntos. De hecho, se puede decir que en los mejores momentos de la carrera de Malú, que tras su participación en 'La Voz' consiguió aumentar notablemente su popularidad. Pero en octubre de 2017 se anunciaba que definitivamente lo habían dejado.

Siempre intentaron llevar su relación lo más alejada de la prensa posible, pero los rumores siempre corren, incluso de fuentes cercanas. Supuestamente sus discusiones venían por el poco tiempo que pasaban juntos por sus compromisos profesionales.

Ahora, Gonzalo vuelve a manifestarse por Malú. Esta vez habla de su supuesta relación con Albert Rivera que todavía ninguno de los dos ha confirmado o desmentido. Gonzalo asegura que no le sorprende para nada esta relación. Cuando le preguntan qué es lo que le llama la atención a Malú de Albert, contesta con indiferencia que "ni le va ni le viene esta película". "Son dos personas que no tienen nada que ver conmigo. Hoy en día ya no. Ya pasó, ya fue. Entiendo la curiosidad…", afirmando que si quieren saber qué tiene él que tanto le gusta, le tienen que preguntar a Malú.

Va a ser un poco complicado ponerse en contacto con Malú para confirmar o desmentir alguna cosa de estas. Pues las exigencias que pone la cantante para cantar en 'Sálvame' no son pocas, y en la calle debe ser aún peor. Aunque muchos piensan que esta relación sólo intenta tapar otra historia de amor de uno de ellos, la incógnita no se desvelará hasta después de las elecciones.

