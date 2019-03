7 mar 2019

Compartir en google plus

Ni sí ni no... sino todo lo contrario. Albert Rivera está demostrando tener cintura fina para esquivar las preguntas sin caer en el error de la impertinencia o la mala contestación gratuita. Porque, desde que salió a la luz su posible relación más allá de la amistad con Malú, no hay comparecencia pública o entrevista que no lleve aparejada el interés del 'preguntador' de turno por saber si, efectivamente, son pareja.

Lo han intentado varios periodistas a pie de calle. Reporteros de 'Sálvame'. Hasta el mismísimo Carlos Herrera en su programa en la radio. Hoy, el turno de probar suerte, como el que juega al 'rasca y gana', era de Susanna Griso. Y si se pensaban que había conseguido algo más satisfactorio que el despiste en el que se mueve el político, sentimos decepcionarles.

En el pantallón de 'Espejo Público' se veía la portada de la revista 'Semana' en la que se anunciaba ese relación. Él, ante la pregunta directa de la presentadora, contestaba muy sereno: "Estoy muy tranquilo y dedicándome a trabajar, que es lo que he hecho toda mi vida, en este caso por los españoles. Yo respeto la intimidad de todos los españoles". Y aprovechaba para lanzar un dardo a su oponente político Pedro Sánchez, que acaba de sacar sus memorias: "Yo no he escrito un libro para hablar de mi colchón".

Estoy muy tranquilo y dedicándome a trabajar"

"Soy profundamente respetuoso con la intimidad de los españoles y en este sentido no tengo nada que decir, la vida íntima de los ciudadanos es libre, vivo en un país que defiende eso y si además quieren exponer sus vidas, no me verá a mi criticándoles", se defendía, añadiendo: "Demasiado trabajo tenemos en este país como para perder un segundo hablando de la intimidad de cada uno".

Ante la insistencia de Susanna, advertía que le parecía fenomenal si algunos de sus colegas de profesión hablaban de su vida privada, pero que no era su caso. Que ni habla de la suya propia ni de la de otros compañeros. "A mí no me habrá visto hablar de la mujer de Sánchez", ejemplificaba, saliendo airoso, una vez más, del atolladero de esas preguntas por el tema del momento.

A pesar de que ni uno ni otra -la gran pregunta, ahora, es dónde se esconde Malú, de la que no tenemos noticias desde que saltara esta información- han afirmado estar juntos, lo cierto es que el hecho de que tampoco lo hayan desmentido hace que cada día tenga más fuerza la hipótesis de que, efectivamente, si Rivera gana las próximas elecciones, la artista sería nuestra primera dama.

Más noticias sobre Albert Rivera...

- Malú y Albert Rivera podrían estar tapando otra relación

- Albert Rivera se pronuncia sobre su situación sentimental

- El padre de Malú ya conoce a Albert Rivera