11 mar 2019

Eva González siempre es noticia haga lo que haga. Esta vez, las redes sociales se han enfadado mucho con ella y tienen sus razones. La periodista concedía una entrevista a Cristiano Pardo en su programa 'Liarla Pardo' y al parecer, uno de sus comentarios ha servido para que miles de personas la critiquen. -Jorge Javier Vázquez aprovechó esta red social para cargar contra la presentadora-.

Era Cristina la que le preguntaba sobre el título de miss España que recibió hace unos años. "¿Ves machista el título de belleza que te dio el salto a la fama?". Eva González con total naturalidad respondía sin ser consciente de la que se iba a liar segundos después.

"Yo opté, elegí estar ahí, igual que si hubiese elegido ser azafata de Fórmula 1, ¿por qué no puedo ser azafata de Fórmula 1? Hay que tener cuidado con eso, tú no me puedes coartar a mí mi libertad si quiero ser prostituta, azafata de Fórmula 1 o modelo, ¿puedo elegirlo yo?", contestaba.

Ha sido la comparación con la prostitución lo que no ha gustado nada a los telespectadores del programa, que no han tardado ni un minuto en criticar duramente a la presentadora: "He escuchado cinco minutos a Eva González en Liarla Pardo y necesito una copita", "Que Eva González acaba de decir que ella tiene libertad para elegir ser modelo o azafata o prostituta. Me acabo de quedar totalmente de piedra", eran algunos de los comentarios que se leían en Twitter,

Por el momento, Eva González no se ha prnunciado al respecto pero estamos seguros de que la presentadora de 'La Voz' no fue consciente en ese momento del revuelo que estaba causando.

