7 mar 2019

De una manera sutil. Así es como ha atacado Jorge Javier Vázquez a Eva González en Twitter. Tan sutil, que el presentador tuvo que acabar explicando la imagen que había colgado para lanzar esa 'pullita' envenenada a la presentadora de 'La Voz' -y al propio programa que conduce-.

El miércoles por la mañana, Jorge Javier colgaba en su cuenta una imagen de Eva González coronando a María Jesús Ruiz como Miss España. Una instantánea que se tomó en 2004. Una imagen que, ahora, le sirve al presentador para realizar una metáfora.

Hablamos de metáfora porque es lo que hizo Vázquez. E hiló tan fino que la gente entendió que se estaba posicionando al lado de María Jesús como ganadora de 'GH Dúo' -que se encuentra en horas bajas con sus compañeros-. "No. Esta foto no quiere decir que me posicione al lado de María Jesús y la vea como ganadora. La explicación es otra pero si la desvelo deja de tener su gracia. Explicar una ironía es como destripar un chiste. Un rollo. Una pereza. Feliz miércoles", escribía.

No. Esta foto no quiere decir que me posicione al lado de María Jesús y la vea como ganadora. La explicación es otra pero si la desvelo deja de tener su gracia. Explicar una ironía es como destripar un chiste. Un rollo. Una pereza. Feliz miércoles. — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) 6 de marzo de 2019

Al final, no le quedó más remedio que "destripar el chiste", como él mismo había dicho. "Pues sí, lo voy a tener que explicar. 'La Voz' sucumbe ante 'GH Dúo'", eran las palabras con las que manifestaba que el hecho de que la presentadora de 'la Voz' estuviese coronando a una de las concursantes de 'GH Dúo' podía simbolizar ese triunfo en la audiencia del martes.

Pues sí, lo voy a tener que explicar. La Voz sucumbe ante #GHDÚO. — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) 6 de marzo de 2019

