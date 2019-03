19 mar 2019

Eva González visitó anoche el plato de 'El Hormiguero' donde además de divertirse junto a Pablo Motos, hizo algunas confesiones sobre su trabajo que nunca antes habíamos escuchado. La presentadora aseguró que el cambio de trabajar en 'Masterchef' a 'La Voz' supuso un gran salto en su carrera profesional, aunque eso supuso incrementar sus miedos.

"Se pasan muchos nervios, mucho vértigo. El primer día me quedé paralizada. Pero al final te das cuenta de que te queda el recuerdo de un precioso día", asegura. Sin embargo, Eva quiso ser lo más sincera posible y confesó su mayor miedo: "En 'La Voz' hay 3.000 metros de plató. El escenario es enorme. La primera vez que entré me dije: ¡Madre mía!. Y son más de 1.000 personas de público. Esto da un poco de miedo también…".

Pero esto no ha sido un problema para la pareja de Cayetano Rivera que asegura estar muy feliz con su trabajo. Eso sí, su delgadez hay veces que alarma a todos sus familiares: "La gente me dice: Estás muy delgada. ¡Si es que no me da la vida!", gritaba. Y lo cierto es que la andaluza está viviendo una etapa de mucho estrés. No solo el trabajo es lo que la hace estar al cien por cien sino que hace tan solo unos meses dio a luz a su bebé Cayetano y cuando llega a casa pasar el mayor tiempo posible con él.

Hace tan solo unos días, era Eva la que compartía con sus seguidores como era un día normal en su vida: "Gracias a mi @soniamarina8 tengo aceite en el pelo para freír 3 kilos de boquerones. Según ella el pelo de otra manera no aguantaba desde las 8 de la mañana que empezamos...Así que tendré que recurrir al Fairy para lavármelo. Eso si, será mañana porque hoy cuando por fin llegue a casa a la 1 de la madrugada no pienso arriesgarme a despertar al chiquitín bajo ningún concepto. Entraré reptando cual serpiente y sin atreverme ni a respirar, ese es mi plan. Deseadme suerte", escribía.

