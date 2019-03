11 mar 2019

Justin Bieber lleva tiempo luchando por retomar el equilibrio de su salud mental. A su lado, Hailey Baldwin le apoya y, según fuentes cercanas está tomando mucho protagonismo en su plan de acción para luchar contra la depresión.

"Solo quería manteneros informados un poco, espero que lo que por lo que estoy pasando os llegue. He estado luchando mucho. Me siento súper desconectado y raro. Siempre me recupero, así que no esto preocupado, sólo quería acercarme a vosotros y pediros que recéis por mí. Dios es fiel y vuestras oraciones realmente funcionan, gracias. Es la temporada más humana en la que he estado, enfrentando mis asuntos de cara", escribía Justin Bieber en el pie de la publicación más polémica que ha hecho hasta el momento.

En la imagen sale junto a Kanye West y Scooter Braun, su manager. En la foto original aparecía también Sean "Diddy" Combs, pero el cantante ha decidido cortar la foto que data de 2016 y en la que él mismo lleva una camiseta con la foto del rapero asesinado Tupac Shakur.

Según cuentan diferentes médicos a los que el cantante ha acudido, está intentado hacer frente a la recuperación de la depresión solo y es complicado para un personaje público como él. Ha pedido a sus seguidores que recen por él, pues su religión es su máximo apoyo para confiar en que puede volver a ser el mismo de antes. "Ha sido un gran paso para él hacer esto. Estaba un poco nervioso por ser un personaje público, pero también sabe que el camino a su recuperación pasa por este nivel de honestidad. Ha decidido que ahora es el momento de abordar las cosas y dejar que todo el mundo sepa qué está pasando", comenta una de estas fuentes para la revista People.

