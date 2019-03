11 mar 2019

Jordi Évole se tomó un respiro la semana pasada y, tras semanas de contenido puramente político y actual, el periodista se dio un paseo por el Museo Thyssen de la mano de la baronesa más mediática del mundo: Tita Cervera. Ella, que vive en una burbuja de arte y mansiones suizas, funcionó mejor en los tuits de promoción del programa que en la entrevista en sí misma, que a ratos parecía sacada de un programa de humor más que de un espacio de investigación periodística.

Que Tita no se defina como “feminista” sino como “femenina” dio mucho juego en las redes: incluso vimos a un ejército de feministas liberales sumarse al reto Thyssen, tipo Isabel Rábago (impagable su posado sujetado una pared), al grito de “¡Somos femeninas!” (como si ser feminista exigiera dejarse bigote). Jordi miraba a su entrevistadores como si fuera marciana, tal vez porque en cierto modo se lo parecía: Tita no lee un libro desde hace años, Tita quiere la paz en el mundo (le traiciona su pasado como miss), Tita apoya el diálogo con Cataluña, Tita habla con el Rey de lo bonito que es el mar y lo bonitas que son las flores, Tita no ve porno porque es una romántica, Tita está encantada con ser millonaria porque “ser rico es una maravilla”… Y así todo.

Tita es tan educada que cuando la Guardia Civil abordó su yate por la denuncia de Hacienda, ella les ofreció café. No caviar, no, café.

Clásicos prodigiosos

La música ha vuelto a lo grande a TVE. La 1 y La 2 cuentan ahora una diversa programación de ‘talents’, ‘factuals’ y programas de entretenimiento con actuaciones en directo. La última incorporación ha sido ‘Proyecto Arkano’, de la factoría de Jordi Évole, un espacio que usa el hip hop para reflejar las inquietudes sociales y políticas de una generación que sabe improvisar en unos retos micrófono en mano.

El rapero quiere reflexionar sobre el machismo, el acoso, las drogas, las redes sociales y todas las preocupaciones de los ‘millennials’ a través de la música hermana. Es como si ‘Hermano Mayor’ saliera del Conservatorio para poner melodía a los conflictos. La cadena pública publicita ya ‘Prodigios’, su formato estrella dedicado a los pequeños genios del canto, instrumentos y danza clásica.

Grabado en directo en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid, tiene como punto fuerte su jurado: Ainoha Arteta, Nacho Duato y Andrés Salado. Al mando del ‘show’, Boris Izaguirre y Paula Prendes, que buscarán conectar con los jóvenes concursantes. Con este doble estreno, se confirma que en la variedad de géneros está la clave de un servicio público.

Adiós, Señor Galindo

En los años 90 era una ardua tarea intentar explicarle a un extranjero que los españoles nos quedábamos hasta las dos y pico de la madrugada viendo la tele, y que al día siguiente íbamos a trabajar como si tal cosa. Eso sí, con muchos temas de conversación porque todos habíamos visto ‘Crónicas marcianas’ en Telecinco. Ahora, es probable que sean los ‘millennials’ los que hayan alucinado al leer todos los mensajes que aquellos insomnes y nostálgicos espectadores han publicado en las redes sociales con motivo de la muerte de su copresentador, el Señor Galindo.

Martí Galindo, un hombre menudo que se crecía en los escenarios y en pantalla con su humor socarrón, que jugaba con acierto el papel de contrapunto para un Xavier Sardá que ejercía de director de orquesta con una banda que sonaba distinta cada noche: Carlos Latre, Boris Izaguirre, Paz Padilla, Mariano Mariano y una larga lista de cómicos y colaboradores que formaban un universo paralelo que funcionaba como un reloj a la hora de provocar, entretener y divertir. La muerte de Galindo, hombre de teatro que encontró el éxito en la pequeña pantalla, nos ha hecho recordar aquellos años de ‘late nights’ que creaban adicción y se convirtieron, hasta su decadencia, en verdaderos refugio para el talento creativo. Ojalá volvieran con más fuerza a reconquistar su trono.

