12 mar 2019

No hay cosa que Paula Echevarría haga que no se convierta rápidamente en viral. La bloggera está acostumbrada a las críticas o eso parece, porque en la última foto que ha colgado en su cuenta de Instagram no ha podido contener las ganas de contestar a un fan que la ha criticado.

La exmujer de David Bustamante compartía una imagen en la que aparece con un bote de crema en la mano. Sin embargo, lo que en un principio parecía ser una foto comercial, terminó siendo para Paula Echevarría una encerrona. En esta fotografía, la 'influencer' escribía lo siguiente: "¡Que sí! Qué se puede con todo! Sesiones de fotos, rodajes, hacer la compra, salir a comer, entrenar, levar y recoger a la peque del cole y estar perfecta. ¡Pues si! Aun con este ritmo mi piel está firme e hidratada gracias a la #texturanube de #OlayWhips".

Con la celebración del Día de la Mujer el 8 de Marzo, muchos de su seguidores se han tomado muy mal este comentario y por eso han criticado sin piedad a la 'influencer'. Pero ha sido un comentario al que Paula Echevarría parece haberle molestado mucho: "Ni tenemos que hacerlo todo, ni tenemos que estar perfectas siempre... qué poco hemos aprendido del 8M".

La actriz contestaba sin ser consciente del revuelo que iba a causar: "Ni estoy diciendo que tenga que hacerlo todo ni que tenga que estar siempre perfecta... hay días que lo hago todo porque quiero y puedo... y me gusta verme bien a mí, no porque nadie me lo exija", zanjaba el tema. En seguida, su polémico comentario se ha convertido en viral. Se podría decir que es una de las fotos de Paula Echevarría con más comentarios.

¿Qué será lo siguiente para Paula Echevarría?

