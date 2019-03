12 mar 2019

Pasan los días en la casa de 'GH Dúo' y se acerca esa gran final en la que solo uno se llevará el maletín con el premio. Mientras tanto, Kiko Rivera parece no cortarse a la hora de ahondar en los aspectos más desconocidos de su vida. Y de la de su familia. Ayer, el turno era para su hermana, Chabelita Pantoja -que este fin de semana ha tenido que acompañar a su pareja, Asraf Beno, a urgencias-.

El 'DJ' reveló cómo reaccionó cuando, hace cinco años y medio, su hermana se sentó delante de él y le contó que estaba embarazada y que iba a tener su primer -y hasta la fecha único- hijo con Alberto Isla. Sucedió en una conversación en la que, con orgullo, reconocía a María Jesús Ruiz que su hermana era una excelente estudiante hasta que Isla se cruzó en su vida: "Era muy buena y muy estudiosa. Sacaba sobresaliente siempre en todo".

Era entonces cuando abordaban el tema del embarazo: "Vaya día cuando soltó aquello...". Y continuaba: "Se me cayó el alma al suelo. Me lo dijo primero a mí y yo le dije: '¿Qué haces niña? Piénsatelo, que eres muy joven'". Con cierta nostalgia recordaba que "antes mi hermana me preguntaba todo a mí". También reconocía que esta era "la persona más importante de mi vida hasta que nació mi hijo Alberto".

Kiko, además, sacó a la luz el tema del día en el que él y su madre, Isabel Pantoja, le contaron que era adoptada. "Tendría seis añitos y me dijo: '¿Quién es mi padre?'. Y yo dije: 'Mamá, ven para acá'. Y ya se lo contamos, era pequeñita, y lo entendió y nunca más volvió a preguntar".

Sin duda, el 'reality' le está sirviendo al artista para abrir su corazón a la audiencia y que le conozcamos mejor. Algo que también está haciendo su mujer, Irene Rosales, que ayer confesaba a Carolina Sobe los dramáticos momentos que habían pasado como pareja como consecuencia de los problemas económicos.

