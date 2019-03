12 mar 2019

Risto Mejide suele poner en un aprieto a todos los entrevistados que se atreven a acudir a 'Chester' y responder cualquier pregunta que el marido de Laura Escanes quiera. Sin embargo, parece que esta vez se le ha dado la vuelta a la tortilla y ha sido Alaska la encargada de poner en un aprieto a Risto.

Acudía el pasado lunes, 11 de marzo, para hablar de sus proyectos musicales, su vida personal, hasta de su posición política. Esto último es precisamente el tema que se convirtió en viral en las redes sociales. Risto Mejide quería conocer el vínculo que la cantante tiene con la derecha política, pues la actriz trabaja en el espacio del periodista Federico Jiménez Losantos.

La cantante respondió: "Como también trabajo en Cadena Ser, ¿qué soy?", a lo que Risto contestaba: "Losantos no es cualquiera". "Estoy con Dani Mateo", contestaba tajante Alaska, haciendo ver a la audiencia que no tiene fija ninguna ideología. Aseguró que no hay ningún partido político que le hace especial gracia, "todos tienen cosas que me gustan y me disgustan", asegura.

No sé si es un zasca pero somos muy fan de la respuesta de Alaska a @ristomejide . Vía @eltivipatapic.twitter.com/3GxnMhdCCN — Mejores Zasca! (@mejoreszasca) 12 de marzo de 2019

Estas contestaciones dejaron cortado al presentador, que no esperaba las respuestas de la entrevistada. Las redes sociales se posicionaron a favor de la cantante y dejaron a Risto Mejide en un mal lugar. Estos son algunos de los comentarios que se leyeron: "Vaya repaso de madurez le ha dado Alaska a @ristomejide. La conversación resume perfectamente la diferencia entre la generación del 'he oído' y la de 'he vivido'", "Alaska me representa", eran algunos de los ocmentarios que se leían en Twitter.

Más noticias sobre Alaska

- Los piropos de Alaska a 'Sálvame' y Jorge Javier Vázquez

- Alaska: "El amor no es tan importante, se está bien en soledad"

- Los deseos de Mario Vaquerizo de ser padre