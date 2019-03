13 mar 2019

La prión ha sido más fuerte que el amor y, como ya sabemos, Alba Carrillo y Thibaut Courtois, que habían empezado a conocerse hace poco más de un mes, han decidido tomar caminos por separado. Ayer, era ella la que se mostraba destrozada en 'Ya es mediodía', programa en el que sigue trabajando a pesar de que en los últimos días se había dicho que habían prescindido de ella.

Desde que salieron sus fotos saliendo de un restaurante tanto la modelo como el portero del Real Madrid han sido sometidos a un auténtico bombardeo que ha hecho que lo dejen. Hace unos días era él quien se pronunciaba, sosteniendo que solo se habían visto un par de veces, que estaba sobrepasado y que la relación no iría a más.

Ayer era Alba quien hablaba, lamentándose. "Lo estoy pasando mal, sobre todo por el tema de las redes sociales", explicaba Carrillo, que ha tomado la decisión de apartarse de esas redes sociales por un tiempo hasta que se acalle el ruido. La modelo, que se desahogaba delante de sus compañeros de trabajo, calificaba de "devastador" todo lo que le ha pasado en estas dos semanas.

"Si lo que me queda es quedarme sola, pues fenomenal", decía tras haberse visto sometida a un auténtico linchamiento público. Porque los seguidores del Real Madrid han culdo a Alba del bajón de juego de un Real Madrid que, en el mes de marzo, se ha quedado sin objetivos por los que pelear.

Por la tarde, era Terelu Campos en 'Sálvame' quien daba la cara por ella tras haber coincidido en los pasillos de Telecinco con la que fuera su compañera: "La criatura tiene toda la boca llena de pupitas del estrés. La han tenido que maquillar un montón porque tenía la boca llena de heriditas".

Terelu confesaba que Alba le había dicho que la decisión de dejarlo había sido suya: "Ha sido todo tan espantoso. Yo no he podido seguir y quiero que sepas que he sido yo quien no podía seguir con esta amistad o con lo que tuviéramos".

Más noticias sobre Alba Carrillo...

- Alba Carrillo explota ante las críticas por su relación con Courtois

- Alba Carrillo se harta y estalla contra Kiko Matamoros por su comportamiento machista

- El ataque de Alba Carrillo a la ex de Thibaut Courtois