13 mar 2019

Si hay algo que le caracteriza al programa de David Broncano es que cualquier 'celebritie' que acude a su programa termina saliendo por la puerta con una sonrisa en la cara. Ana Guerra ha sido una de las últimas en acudir al plató de 'La Resistencia' y ha confesado algo de lo que hasta sus seguidores más fieles desconocían.

Acudió al programa para promocionar su nuevo proyecto y gira musical y aunque la entrevista comenzó así, el tema de la ecología terminó por ser el centro de todas las preguntas: "Siempre voy en bici o en moto ecológica", comenzaba a explicar la cantante que terminaba confesando que había sufrido un accidente de tráfico.

"Me pegué una hostia… El día que llegué de Miami me caí con la moto. Me hice aquí un moradito, me rompí una uña y me dí en los pies", confesaba. Lejos de montar un drama, tanto la entrevistada como el presentador bromearon sobre el asunto. Ana Guerra concluía su discurso alegando que "Como yo cojo mucho la bici y era la primera vez que cogía la moto…. giré como en la bici, que giras el manillar y ya está. Hice lo mismo con la moto y no".

Ana Guerra parece estar viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Su carrera musical va viento en popa y en cuanto al amor se refiere, su relación con el actor Miguel Ángel Muñoz parece que va viento en popa, aunque ninguno de los dos haya confirmado todavía nada.

Más noticias sobre Ana Guerra

- El posado en ropa interior de Ana Guerra para subir la temperatura en Instagram

- Ana Guerra y Luis Cepeda, juntos en público tras su supuesto 'affaire'

- La misteriosa felicitación de cumpleaños de Miguel Ángel Muñoz a Ana Guerra