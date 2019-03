13 mar 2019

La curva de la vida de 'GH Dúo' está sirviendo para que los concursantes hagan una especie de catártica ante el público. Ayer el turno era para Carolina Sobe, que ya antes de empezar se notaba cómo de emocionada estaba. Algo que les ha pasado a otros de sus compañeros de 'reality'. "Mi vida no ha sido fácil", le decía a Jorge Javier Vázquez ya con las lágrimas asomando.

Sobe contaba cómo tuvo que ser internada porque su padre trabajaba en una base aérea y su madre no podía quedarse al cargo de ella y así hermanas. Y cuánto de mal lo pasó con una cuidadora que provocó los pensamientos más terribles en ella: "A los 15 años se lo comenté a mi padre y decidió sacarme, porque si no me hubiese suicidado".

Carolina se rompió, reconociendo que los comentarios de aquella cuidadora que le llevaron a pensar en quitarse la vida siendo una niña, tenían que ver con el color de su piel. Añadía que, además, sufrió maltrato físico por parte de esta. "Pasé de todo y me volví muy rebelde, pero mi hermano José Luis me hizo volver", contaba rota.

Hablar de su hija, Grace, hizo que el semblante le cambiara, aunque tampoco fue todo sencillo: "La relación con el padre de mi hija era muy extraña. Yo pasé una época muy mala económicamente por fiarme de alguien que me metió en un lío". Lo peor sucedió cuando este hombre "me echó de casa y trató de quitarme la custodia de mi hija".

Carolina hablaba también de las relaciones que ha hecho en el mundo de la tele. De Nagore Robles, por supuesto, a quien conoció trabajando en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', en una de esas épocas malas. Se lamenta de haberla perdido "por escuchar a quien no debía". De ahí, saltó a 'Supervivientes' gracias a una entrevista que le hizo Carlota Corredera en el 'Deluxe', hacia la que se deshizo en agradecimientos. Hoy, colaboradora de 'Ya es mediodía', parece que ha encauzado su vida. Al menos, siente que es un camino menos pedregoso.

