13 mar 2019

El sufrimiento al que ha tenido que hacer frente Terelu Campos -que ayer abandonaba 'Sálvame' por una noticia sobre su hija- en estos meses, desde que le detectaron un cáncer, decidió someterse a una doble mastectomía y lo hizo, es algo que solo sabe ella. También el calvario que ha tenido que atravesar en ese postoperatorio que se le ha hecho más cuesta arriba de lo que esperaba.

La colaboradora de 'Sálvame' ha concedido una entrevista a la revista 'Diez Minutos' en la que ha puesto de manifiesto todos esos miedos y el dolor, más allá del físico, que ha atravesado como consecuencia de esta decisión. También que está segura de que jamás volverá a tener pareja.

"En el futuro me veo sola. Sola pero asumiendo que estoy aquí y gracias a Dios se me sigue permitiendo vivir", ha revelado en la entrevista concedida a la mencionada publicación, en la que añade: "Solo el hecho de pensar en desnudarme delante de un tío… No sería capaz".

"He decidido, y lo tengo muy claro, que no voy a tener pareja nunca más. Creo que, en ese sentido, mi vida se acabó", sentencia tajantes antes de definir el proceso por el que ha pasado como un "calvario" y explicar que, si a adelgazado, es porque no era capaz ni de comer.

Terelu pone en valor el papel que han jugado su hermana, Carmen Borrego, y su madre, María Teresa Campos, que han sido su apoyo incondicional. Además, comenta que esto no ha acabado: "Me queda una operación. Es una cosa menor, simplemente quitarme grasa del abdomen, que es en el único sitio en el que me queda, para ponérmela en el pecho ¡Mira, nunca pensé yo que estar gordita me viniera bien!".

Al menos, se lo toma con sentido del humor.

Más noticias sobre Terelu Campos...

- Terelu Campos da la cara por Anita Matamoros en medio de la guerra pública de sus padres

- Terelu Campos se cuela en los Premios Oscar 2019

- Terelu Campos, en defensa del nuevo rumbo profesional de su hija