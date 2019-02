5 feb 2019

De tal palo, tal astilla. Alejandra Rubio ha crecido en un ambiente donde los focos y la televisión han sido el pan nuestro de cada día. Así que no es de extrañar que la hija de Terelu Campos haya aprovechado la primera oportunidad que se le ha brindando para protagonizar su propio 'reality'.

Una semana después de que la revista 'Lecturas' diera la noticia y tras el cruce de informaciones sobre si la joven iba a dejar o no los estudios para empezar este nuevo camino, ha sido la madre de la joven la que ha hablado para expresar qué le parece.

No estoy solo tranquila, sino que estoy contenta"

"Tengo poco que decir. Para quien esté un poco preocupado, yo no lo estoy, sé lo que va a hacer y lo que no va a hacer. No estoy solo tranquila, sino que estoy contenta", aseguraba ayer al ser preguntada en 'Sálvame' después de advertir que su hija gestionaba su propia vida, que ella no tenía que meterse para nada.

"Sé que es en MtMad pero no sé lo que es. Va a estar relacionado con lo que le gusta a ella, el mundo de la moda. Sé que soy su madre pero yo la veo y se me cae la baba", concluía Terelu, que siempre ha mostrado su apoyo incondicional a Alejandra públicamente.

Alejandra parece seguir los pasos de su madre, su tía y su abuela, que ya causaron furor en Mediset con el 'reality sobre situaciones de su vida cotidiana 'Las Campos'.

