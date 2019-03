13 mar 2019

Terelu Campos estaba teniendo un mal día en 'Sálvame' y Kiko Hernández advirtió que tenía un titular que no le iba a gustar nada. Su hija Alejandra Rubio había dado una noticia en su canal de MTMAD que se había convertido en titular y Terelu no lo sabía.

"Alejandra Rubio habla de sus planes de boda con su novio Álvaro Lobo", decía Kiko Hernández desde un medio digital que no menciona. Terelu Campos se queda en shock después de leerlo y pide automáticamente salirse del plató de 'Sálvame' para hablar con su hija.

"¿Pero esto es una página de broma y de cachondeo, verdad?", fueron las primeras palabras de Terelu después de enterarse de la noticia. Y cuando los colaboradores le preguntaban si sabía algo al respecto o qué le parecía contestaba: "No, yo no sé nada de esto. (…) No me gusta la noticia porque creo que es muy joven y que tienen toda la vida por delante."

"Alejandra Rubio continúa con su carrera de influencer. La joven que cuenta desde el mes de febrero con un canal plataforma de MTMAD, Mediaset, está dando a conocer semana tras semana algunos aspectos personales de su vida cotidiana. En el último vídeo la hija de Terelu Campos ha realizado un reto con su novio y le ha preguntado por alguna de las cosas más íntimas de su relación en el que está el tema de su boda.", leía Kiko del resto de la noticia. Alejandra Rubio se quiere casar a partir de 2022 y ser madre joven.

Agobiada llama la atención de dirección para poder salirse y llamar a Alejandra. "Me gustaría poder enterarme de la noticia bien. Quiero enterarme de esto y no tener que enterarme aquí delante de todo el mundo." Aludía a que no podía leer la noticia porque no llevaba las gafas y estaba muy dolida porque su hija no se lo había comentado antes a ella.

