14 mar 2019

Si algo le caracteriza a Amaia Romero es que es especial. Su voz, su ritmo y sobre todo sus actos dentro de la Academia de 'Operación Triunfo 2017', la convirtieron en la clara ganadora de su edición. Sin embargo, tras su salida muchos de sus seguidores se han desinflado porque se han cansado de esperar a que la triunfita saque disco.

Amaia Romero es la única ganadora de este concurso que no ha sacado disco aún, menos Famous, el último ganador de 'Operación Triunfo 2018' que próximamente sacará su primer 'single'. La pamplonica estuvo presente en la presentación de la nueva película de Pedro Almodovar, 'Dolor y gloria'. Allí ha aprovechado para contar y dar algunas pistas más de su nuevo disco.

"El disco va súper bien, ya he grabado todas las canciones. Hay que retocar alguna cosa pero estoy bastante orgullosa de cómo ha quedado. El disco saldrá pronto, en menos tiempo del que pensáis, yo creo", asegura. Según compartió hace unos días en su perfil de Insatgram, la artista grabó su disco en Buenos Aires y parece que su lanzamiento está más cerca de lo que pensamos.

Ha asegurado que antes del disco, lanzará uno dos 'singles' más y aunque ella no tiene prisa por lanzar las canciones, es inevitable que la comparen con sus compañeras de edición: "No sirve para nada compararse. Ese tipo de presión de 'ellas están haciendo cosas y yo no' no la siento para nada, de hecho me alegro mucho", concluye.

